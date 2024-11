Real Madrid-Milan, Ancelotti sotto accusa: e Valverde lo smaschera

Il Real Madrid ha perso contro il Milan 1-3 in Champions League, in seguito a un’altra prestazione deludente della squadra di Ancelotti

Il Real Madrid ha perso contro il Milan 1-3 nella quarta giornata della Champions League , in seguito a un’altra prestazione deludente da parte della squadra di Carlo Ancelotti , che ha mostrato una pessima mira in attacco e una difesa troppo vulnerabile. Questa sconfitta ha segnato il secondo ko consecutivo al Santiago Bernabéu , dopo il pesante 0-4 subito dal Barcellona .

Una delle principali polemiche del match è legata alla sostituzione effettuata da Ancelotti durante l'intervallo, quando ha deciso di sostituire Valverde e Tchouaméni con Camavinga e Brahim Díaz. Dopo la partita contro il Milan, l'allenatore ha spiegato la sua scelta di togliere Valverde, criticato poi sui social da sua moglie, Mina Bonino. Tuttavia, poco dopo, Ancelotti ha dichiarato che il suo account su X era stato "hackerato". "Non è facile commentare ciò che dicono le persone sui social. Ho tolto Valverde perché non era al massimo. Aveva un problema alla schiena e non era nelle migliori condizioni fisiche, quindi l’ho sostituito", ha spiegato l'allenatore.