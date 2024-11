Real Madrid-Milan, Serafini: “E’ stata una notte straordinaria”

Ha poi aggiunto: "E' stata una notte straordinaria. E' difficile trovare un migliore in campo. Sinceramente non mi aspettavo una vittoria così. Il Milan è stato continuo per tutta la partita, nemmeno nel derby era stato così continuo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Sfida alla Juventus per il pupillo di Fonseca >>>