Real Madrid-Milan, Reijnders e la sua precisione: non succedeva dal …

Il Milan , martedì sera, ha vinto 1-3 contro il Real Madrid ed uno dei protagonisti della sfida è stato Tijjani Reijnders , autore del terzo gol per i rossoneri. Il centrocampista olandese, che sta dimostrando di essere sempre più importante per la squadra di Paulo Fonseca , ha fatto registrare un'incredibile statistica che ci riporta alla scorsa decade.

Come riportato dal portale di statistiche Opta, Tijjani Reijnders, contro il Real Madrid, ha tentato 52 passaggi ed ha avuto un percentuale di passaggi riusciti del 98%. È il secondo giocatore, dopo Blaise Matuidi del Paris Saint-Germain (55 passaggi, 98% di riuscita) nel 2015, a tentare più di 50 passaggi e completarne almeno il 98% contro i Blancos in Champions League.