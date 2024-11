Real Madrid-Milan, Morata predica grande calma: poi la frase che consacra Leao

"Era una partita importante per noi, per i tifosi, per la società. Soprattutto per noi che dovevamo lottare come leoni per vincere. Abbiamo fatto una partita seria e l'abbiamo portata a casa. Domani sarà un altro giorno di lavoro, non bisogna sparare i fuochi d'artificio perché è una partita del girone. Emozione? Quella giusta, a 300 km da qui la gente sta passando un inferno. Noi dobbiamo continuare a lavorare. Leao? Non abbiamo mai avuto dubbi, è nettamente il più forte di tutti noi".