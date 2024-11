Real Madrid-Milan, Leao incontenibile: e i tifosi lo premiano così

Semplicemente incontenibile . Rafa è tornato a surfare, e non in una serata qualsiasi. Il Milan ha espugnato il Santiago Bernabéu e Leao è stato protagonista assoluto del 3-1 che ha portato al successo i rossoneri in casa dei campioni in carica. Di Thiaw, Morata e Reijnders - su assist del 10 portoghese - i gol del Diavolo nella serata di Champions League, reti che hanno regalato una notte fantastica a tutto il popolo rossonero.

Pericolo costante, sgasate e anche tanto sacrificio. Con i suoi dribbling ha messo in seria difficoltà gli esterni del Real per tutta la gara, con la sua applicazione ha dato una mano preziosa a Theo in fase di copertura. Per lui è il primo riconoscimento stagionale, meritato e importante dopo un periodo poco brillante. Quello osservato nei 78 minuti in cui è rimasto in campo a Madrid - sostituito poi da Okafor - è il vero Rafa Leão, quello che tifosi e compagni si aspettano di vedere.