Real Madrid-Milan: una sfida cruciale per il riscatto europeo

Il Milan si prepara per la Champions League: Per la quarta giornata i rossoneri si ritroveranno ad affrontare il Real Madrid di Ancelotti

Il Milan ha finalmente ritrovato lo slancio e la motivazione giusta, risollevando sia il morale del gruppo che la propria posizione in classifica in questo nuovo formato della Champions League. In questo contesto, è emerso un importante insegnamento: esiste vita oltre Rafa Leao. I rossoneri hanno dimostrato che, nonostante l'assenza del loro più importante giocatore, il collettivo può fare la differenza. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, riuscendo a restare in corsa per accedere agli ottavi.