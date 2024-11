Real Madrid-Milan, Fonseca: “È più difficile giocare in Italia. Abbiamo vinto perché …”

Sulla sostituzione di Morata: "Abraham ha altre caratteristiche rispetto a Morata. Abbiamo cominciato a non avere più la palla, ma Alvaro era stanco e dovevamo cambiarlo. Abraham aiuta tanto difensivamente. Eravamo in un momento di pressione del Real. Non dobbiamo dimenticare che loro hanno cambiato tante volte il risultato nel finale di partita, come contro il Borussia Dortmund. Abbiamo cercato di difendere insieme e meglio. Abbiamo perso la qualità nella nostra uscita, ma penso che i giocatori hanno fatto il massimo".

"Queste sono partite dove noi abbiamo più spazio, non come in Italia. Le persone non capiscono quanto sia difficile in Italia. Il Monza marca a uomo, come il Cagliari. È più difficile giocare in Italia che in Europa. Oggi ovviamente abbiamo giocato contro il Real Madrid che è la miglior squadra del mondo. Solo noi che ci siamo dentro lo capiamo".