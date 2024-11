"Nel primo tempo abbiamo dominato la partita. Abbiamo controllato e dominato con la palla, abbiamo avuto la pazienza per cercare i momenti giusti per attaccare. Possiamo fare scelte migliori per avere più situazioni per fare gol, qui sbagliamo ancora un po', ma in tutto il resto la squadra è stata quasi perfetta. Adesso in Serie A dobbiamo avere la consapevolezza che la prossima potrebbe essere ancora più difficile di questa, perché il Cagliari è una squadra con caratteristiche totalmente diverse".