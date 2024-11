Real Madrid-Milan, Fonseca esalta Morata e svela i perché tattici

Sulle sue scelte come Morata e Musah : "Abbiamo cercato di avere Musah ad aiutare il corridoio più pericoloso del Real. Vinicius è fortissimo. Abbiamo guardato la sfida contro il Barcellona, la linea da 5 ha aiutato. Morata fa delle cose per le squadre che sono molto importante per noi. Io valuto tanto quello che Alvaro fa per la squadra. Merita queste parole per quello che fa. A Monza non ho fatto giocare Royal, Musah, Tomori, Leao, perché avevo già studiato il Real Madrid e avevo questa partita in mente".

Vittorie contro Inter e Real le migliori. Come mai? "Sono le caratteristiche delle partite. Siamo in crescita in tante cose. Questa partita è stata più aperta, in cui potevamo giocare in modo diverso. Ci sono tante partita in Italia contro squadre che si chiudono bene. Non è la stessa cosa giocare contro Monza o Cagliari, che marcano uomo a uomo a tutto campo, o contro squadre che giocano come il Real Madrid. È più difficile giocare contro le squadre italiane per noi".