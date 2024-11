Una vittoria storica: il Milan batte il Real Madrid dopo 15 anni

La Champions League è un terreno di sfide epiche. Una delle vittorie più belle del Milan in questa stagione è stata contro il Real Madrid

La Champions League è spesso un terreno di sfide epiche. Una delle vittorie più significative del Milan in questa stagione è arrivata contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, con un risultato che ha fatto parlare di sé per il suo valore storico. Il Milan, infatti, ha sconfitto il Real Madrid in casa 15 anni dopo l'ultima vittoria su questa squadra. Un successo che ha riacceso la passione e l'entusiasmo dei tifosi rossoneri, che hanno visto finalmente un ritorno al passato glorioso.