Ranking UEFA, Inter e Roma in top ten. Milan lontano: la classifica

Ecco il nuovo Ranking UEFA. Buone notizie per l'Italia. Inter e Roma in top 10. Il Milan, invece, è ancora molto lontano. La classifica

La UEFA ha pubblicato il nuovo ranking con i coefficienti aggiornati in seguito al giovedì di Europa e Conference League. Per quanto riguarda la Serie A, sono due le squadre italiane nella top 10: Roma e Inter . Dopo di loro la Juventus, quest'anno fuori dalle coppe europee, è al 16° posto con 80.000 punti. Subito dopo il Napoli a quota 79.00o. Al 22° posto con 68.000 l' Atalanta . La Fiorentina è al momento al 59° posto con 31.000 punti di coefficiente. E il Milan? Al momento è ancora lontano dai vertici: si trova al 33° con 53.000.

Per il Milan, quindi, la strada è ancora molto lunga per entrare nella top 10 del ranking UEFA e avvicinarsi a Roma e Inter, che, al momento, guidano la Serie A, come uniche squadre della Serie A presenti tra le top te. LEGGI ANCHE: Milan, attento all'Europa League! I 4 ostacoli secondo Ordine