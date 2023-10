PSG-Milan, il commento e tabellino di ‘acmilan.com’ | Champions League

La ripresa viene inaugurata dal primo cambio della partita, dentro Calabria per Thiaw, e da una grande occasione per noi, con l'uscita di Donnarumma che anticipa Reijnders e il successivo colpo di testa di Giroud che viene salvato. In ripartenza, pochi istanti più tardi, Dembélé trova il gol ma tutto viene annullato per un fallo in partenza su Musah. Montagne russe al Parc des Princes, perché l'azione riparte e Pulisic si trova a tu per tu con Donnarumma ma preferisce servire Giroud, sbagliando i giri del passaggio. Il Paris però raddoppia al 53' con Kolo Muani, Dembélé calcia e sulla respinta l'attaccante francese deposita a porta vuota il 2-0. Maignan al 58' salva su Mbappé e, dopo altre due ammonizioni per Tomori e Kalulu, torniamo in attacco con Pulisic, che rientra sul sinistro e calcia a giro trovando la parata di Donnarumma. Ancora Pulisic a inventare al 77', palla geniale per Rafa che calcia e trova la doppia deviazione di Hakimi e del portiere. Su situazione di corner ci prova anche Giroud, che sale più in alto di tutti ma non angola a sufficienza. In ripartenza il PSG sfiora il tris, Maignan compie una parata enorme su Mbappé ma non può nulla su Lee all'88': il coreano riceve da Zaïre-Emery e trova l'angolino per il 3-0 finale.