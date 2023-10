Infine, al V.A.R. , per il match tra i capitolini di Luis Enrique e i rossoneri di Stefano Pioli , ci sarà Nejc Kajtazovic , il quale sarà coadiuvato nel suo compito dal croato Ivan Bebek. Mercato, il Milan sfida la Juve per un top player >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.