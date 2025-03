PSG, Donnarumma: “Critiche? Ricevute da chi non è del mestiere”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, eroe di Liverpool-PSG di Champions League ieri sera ad 'Anfield: le sue parole a 'Sky Sport'

Gianluigi Donnarumma , ex portiere del Milan , eroe di Liverpool-PSG di Champions League ieri sera ad 'Anfield'. Ha parato di tutto durante i 90' regolamentari , si è ripetuto nei supplementari e, successivamente, ha neutralizzato anche due calci di rigore nella serie che ha spedito i francesi ai quarti di finale.

PSG ai quarti di Champions, le parole di Donnarumma

Così ha parlato Donnarumma, dopo il match, a 'Sky Sport': "Sono contento della prestazione della squadra perché abbiamo saputo soffrire, venire qui in questo stadio non è per niente facile, è sempre molto dura e soprattutto ribaltare la sconfitta dell’andata - ha spiegato l'estremo difensore della Nazionale Italiana -. Abbiamo fatto un’ottima partita e sono molto contento del passaggio del turno".