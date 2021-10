Porto-Milan, Tonali: “Secondo tempo non all’altezza. Ma andiamo avanti”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Porto-Milan, terza giornata del Gruppo B di Champions League

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Porto-Milan, partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni. "Siamo partiti bene, piano piano abbiamo mollato un po'. Secondo tempo non all'altezza del primo. Loro hanno sfruttato il nostro momento di difficoltà e ci hanno punito. Si poteva fare meglio tutto in generale. Abbiamo avuto occasione di attaccare lo spazio nel primo tempo, ma non le abbiamo sfruttato. Nella ripresa siamo entrati meno forti di loro, ci ha penalizzato. Loro hanno creato occasioni dai nostri errori. C'è stata una mancanza un po' di tutto. Non ci abbattiamo dopo questa partita, sappiamo tutti cosa possiamo fare, andiamo avanti per la nostra strada". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>