Porto-Milan, Tonali: “Contatto su Bennacer? Dal campo sembrava fallo”

Daniele Triolo

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato in zona mista al termine di Porto-Milan, partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta odierna: "Ogni partita è diversa, ogni squadra che incontri è diversa e va affrontata in modi diversi. Oggi ci è mancato lo spirito di Liverpool, non è stata la nostra miglior partita in Champions. Dobbiamo andare avanti sulla strada intrapresa prima di questa partita. Non è andata come volevamo, siamo partiti con fatica ma nel primo tempo abbiamo dimostrato di essere squadra. Nella ripresa abbiamo sofferto insieme fino all'episodio del gol, da lì è nata un'altra partita perché ti scatta quella cosa nella testa. Dobbiamo prenderla come un'altra lezione, dopo quelle col Liverpool e anche con l'Atlético, tenercela dentro perché ora fa male ma in futuro ci può fare bene".

Sul gol della sconfitta, viziato da un fallo di Mehdi Taremi su Ismaël Bennacer: "È un episodio che dal campo sembrava fallo, non l'ho ancora rivisto e non ho chiesto. È una cosa che credo l'arbitro abbia valutato, ripeto non l'ho ancora rivisto però dal campo sembrava fallo".

Sulle sue prime tre gare in Champions League a livello personale: "La Champions mi ha dato tanta esperienza, soprattutto l'emozione di scendere in campo col Milan in Champions. Sappiamo che il nostro percorso non è ancora finito, il Milan è capace di fare tutto: non ci butteremo giù".