Porto-Milan, Leao: “Prendiamo esempio da questa partita per crescere”

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Porto-Milan, partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni. "Oggi non abbiamo creato tante occasioni da gol. Il Porto è entrato in campo molto bene e ha meritato di vincere. In Champions League è molto diverso dalla Serie A: giochi contro le migliori d'Europa. Queste partite qui servono per noi giovani, per tutta la squadra, per crescere. Dobbiamo prendere esempio da questa partita per fare qualcosa di diverso. Dovevamo giocarla come una finale, non è stato possibile. Mancano tre partite: dobbiamo fare per forza bene nelle altre". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>