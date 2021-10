Porto-Milan, Pioli: “Episodi determinanti, ma abbiamo giocato male”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a dopo Porto-Milan, terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Sconfitta giusta.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' al termine di Porto-Milan, partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Gli episodi possono determinare, ma oggi abbiamo giocato male. Loro hanno fatto meglio. Non abbiamo giocato bene, dovevamo fare molto meglio. La squadra era equilibrata e competitiva. La prestazione non è stata all'altezza. Se non fai bene le due fasi vai in difficoltà e loro hanno fatto meglio di noi. Dobbiamo crederci. Facile dirlo e poi difficile metterlo in campo. Ora abbiamo ancora zero punti. Ora pensiamo al campionato. Poi ripenseremo alla Champions. Non parlo dell'arbitro. Io devo pensare ad allenare la squadra e capire perché non siamo andati bene oggi. Dell'arbitro non parlo".