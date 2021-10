Porto-Milan 1-0, Pioli: “Assenze? Squadra competitiva, ma pochi cambi”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky' dopo Porto-Milan, terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky' al termine di Porto-Milan , partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022 . Queste le sue dichiarazioni: "Ci è mancata lucidità, la gestione della palla doveva essere più sicura. Purtroppo non siamo stati precisi e a questi livelli la paghi".

Se è stata una questione mentale: "C'è sempre questione di mentalità, ma l'abbiamo preparata bene. Non posso pensare che i miei giocatori non fossero concentrati. Tutto sommato nel primo tempo era equilibrata, nel secondo tempo hanno avuto una marcia in più".