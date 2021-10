Porto-Milan 1-0, Ibrahimovic: “Il mio ruolo è il campo. Piano piano arrivo”

Zlatan Ibrahimovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' dopo Porto-Milan, terza giornata del Gruppo B di Champions League

Se è la partita peggiore in Champions: "Si secondo me si è la peggiore. Però anche quando abbiamo giocato bene abbiamo portato a casa zero punti. Dobbiamo solo da crescere e imparare. Per tanti è prima volta in Champions, bisogna crescere. Non è una scusa, siamo Milan e bisogna portare punti non solo in campionato".