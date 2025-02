Playoff di Champions League: Il Milan in campo per il passaggio agli ottavi

Il Milan, impegnato domani in trasferta contro il Feyenoord, arriva a questa fase con grandi aspettative. Dopo aver superato con fatica la fase a gironi, la squadra rossonera è pronta a lanciarsi nella lotta per un posto agli ottavi, consapevole che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza in una competizione tanto prestigiosa. La partita contro i campioni d’Olanda sarà cruciale per il futuro del Milan in questa edizione della Champions League, e Conceicao avrà bisogno di tutta la qualità dei suoi uomini per superare il Feyenoord e mettere una seria ipoteca sulla qualificazione.