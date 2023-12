Newcastle-Milan, Pioli: “La missione deve essere possibile. Su Ibra …”

L'andata è un rimpianto? "Non è il momento di parlare di queste situazione. A fine partita parleremo del girone. Solamente a Parigi abbiamo perso meritatamente, nelle altre partite il livello è stato simile ai nostri avversari e non abbiamo vinto per dei dettagli".

Quali sono i pericoli che più preoccupano? "Sono una squadra verticale e profonda. Hanno centimetri sulle palle inattive e Joelinton che da fisicità a centrocampo".

Su Ibrahimovic: "Ho sentito Zlatan, ma lui non è qui con noi. Comincia un nuovo percorso della sua carriera e lo farà con rispetto, determinazione, Sarà un valore aggiunto per giocatori e per me".

