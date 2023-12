Newcastle-Milan, i rossoneri scenderanno in campo con la terza maglia

Questa sera il Milan scenderà in campo a St. James' Park in uno dei match più importanti della stagione 2023/2024, forse per certi versi si tratta della sfida cruciale per il prosieguo dell'annata. Se i rossoneri dovessero vincere si assicurerebbero quantomeno la partecipazione all' Europa League e poi chissà che non arrivi il regalo da Borussia Dortmund - PSG .

In occasione del match di questa sera, che comincerà alle ore 21:00, il Milan scenderà in campo con ogni probabilità con la terza maglia, quella di colore rosa. L'indizio è il fatto che la stessa Primavera di Ignazio Abate sia scesa in campo con la stessa divisa. Per i giovani rossoneri, tra l'altro, è la prima volta in questa stagione che utilizzano il third kit.