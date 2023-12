Newcastle-Milan, ecco il programma della vigilia dei due club | News

Newcastle-Milan, il programma della vigilia

Alle ore 11:00 è previsto l'allenamento di rifinitura per il Newcastle agli ordini di Eddie Howe. Successivamente, alle ore 17:00, l'allenatore delle 'Magpies' parlerà in conferenza stampa accompagnato da Callum Wilson. Quanto al Milan, invece, l'ultimo allenamento in vista del match si terrà alle ore 12:00. Più tardi, per le ore 21:00, il tecnico rossonero Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa insieme a Christian Pulisic. LEGGI ANCHE: Milan, torna Ibrahimovic: i retroscena e la verità sul ruolo | PM News >>>