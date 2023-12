Newcastle-Milan, Pioli: “Faremo di tutto per vincere l’Europa League”

Sul match: "Loro hanno messo una pressione incredibile, accentuando i nostri errori. Questa squadra ha perso in casa solo con Liverpool e Dortmund. Questa prestazione ci deve dare convinzione ma questa squadra non sta sfruttando appieno il proprio potenziale. Possiamo fare meglio in campionato e in Europa".

Sulle occasioni: "Abbiamo sempre creato tante occasioni ma non abbiamo mai avuto l'efficacia giusta. In campionato abbiamo avuto troppi alti e bassi. L'obiettivo minimo è tornare in Champions League, quindi i primi quattro posti devono essere per noi".

Su Leao: "Rafa è maturato tanto, è molto più attento e responsabile. I giocatori crescono e maturano velocemente. Stasera non sapevo nemmeno io quanto minutaggio ci poteva garantire. Nel secondo tempo ha fatto un'ottima prestazione".

Sui cambi: "I cambi li ho pensati per mantenere intensità ed energia. Nel secondo tempo la squadra ha dimostrato carattere e di avere una mentalità forte contro un avversario forte". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.