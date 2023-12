Newcastle-Milan, Furlani al canonico pranzo UEFA | Champions League News

Sarà Giorgio Furlani, CEO rossonero, a presenziare tra poco al consueto pranzo UEFA tra dirigenze a poche ore da Newcastle-Milan, partita della 6^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Il pranzo si terrà tra poco, alle 14:00 ora italiana, presso il ristorante 'Six', al 'Baltic Centre for Contemporary Art' di Newcastle. Non sarà presente, invece, stavolta Gerry Cardinale al seguito della squadra rossonera. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, le cifre reali della cessione di De Ketelaere all'Atalanta >>>