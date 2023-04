Napoli, il report dell’allenamento in vista del Milan | NEWS

(fonte:sscnapoli.it) - Dopo la gara col Verona, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan per il ritorno del quarto di finale di Champions League in programma martedì allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizio col Verona hanno svolto lavoro di scarico e situazioni di gioco su calci piazzati. Gli atri uomini della rosa hanno svolto una prima fase di attivazione e sviluppo sulle palle inattive. Successivamente partita a campo ridotto. Gaetano ha fatto palestra, Simeone ha svolto terapie. Calciopoli, Moggi e tutti gli attacchi al Milan >>>