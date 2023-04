Napoli-Milan, Mike Maignan l’MVP di ‘acmilan.com’ | NEWS

Come riporta 'acmilan.com', Napoli-Milan: leadership e rigore neutralizzato, Mike è ancora decisivo per la qualificazione in Semifinale

(fonte:acmilan.com) - Tottenham, Napoli e ancora Napoli. Gli ultimi tre match del Milan in Champions League hanno avuto una costante: Mike Maignan eletto migliore in campo. La sfida di ritorno tutta italiana dei Quarti di finale si preannunciava carica di tensione e ricca aspettative, e alla fine è stata una notte magica per i rossoneri - così come un'altra serata da stella per l'insuperabile Magic Mike.

Agli uomini di Mister Pioli è bastato l'1-1 allo stadio Maradona per strappare il pass verso le Semifinali e conquistare l'accesso tra le migliori quattro squadre d'Europa, e Mike si è reso nuovamente protagonista, tanto da ricevere la palma di MVP. Non solo interventi tra i pali, perché l'estremo difensore rossonero ha primeggiato anche come numero di passaggi (22) e lanci positivi (12), ma anche nella quantità di palle recuperate (13).

La solita leadership e l'attenzione costante tra i pali hanno caratterizzati la sua gara, fino all'apoteosi - arrivata al minuto 82: calcio di rigore per il Napoli e qualificazione che poteva riaprirsi, ma non quando in porta c'è Mike. Tuffo alla propria destra per neutralizzare il tentativo dagli 11 metri di Kvaratskhelia, porta blindata e compagni di squadra sollevati da un possibile finale complicato.

E poco importa se il gol nel recupero di Osimhen ha negato a lui ed al Milan il clean sheet, le parate del 16 rossonero sono state ancora decisive per mettere le mani sulla qualificazione. Il portiere francese ha superato nei voti espressi dai tifosi su AC Milan Official App i compagni di squadra Rafael Leão e Davide Calabria, aggiudicandosi il premio per la quarta volta in stagione.