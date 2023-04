Napoli-Milan, salta la coreografia della Curva B? Le ultime

Napoli-Milan, problemi per la coreografia?

Negli utlimi giorni, si era parlato di una maxi coreografia dei tifosi, in vista della partita tra Napoli e Milan al Maradona. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it, però, sarebbero sorti dei problemi tecnici per la realizzazione della coreografia in Curva B. Il motivo sarebbe da ricercare nei tempi ristretti, che non avrebbero permesso la valutazione e la successiva autorizzazione da parte del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza). Resterebbe ancora incertezza, invece, su quanto avverrà in Curva A e nei Distinti. Il Maradona, questa sera, sarà comunque uno stadio infuocato.