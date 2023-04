Risultati Champions League – Napoli-Milan 1-1, tabellino e marcatori

Tabellino Napoli-Milan 1-1

Il Milan di Stefano Pioli approda in semifinale di Champions League dopo 16 anni con il pareggio (1-1) in casa del Napoli di Luciano Spalletti. Rossoneri in affanno nei primi 20' di gioco, poi, però, vengono fuori al 'Maradona' e sprecano un rigore con Olivier Giroud ed un'altra chance con il francese prima di andare in vantaggio, sempre con l'ex Arsenal e Chelsea, al 43', con un tap-in sull'assist dello straordinario Rafael Leão. Nella ripresa il Napoli tenta il forcing ma non crea praticamente nulla se non negli ultimi dieci minuti. All'81' è Mike Maignan che para un penalty a Khvicha Kvaratskhelia. Poi, al 93', sul cross di Giacomo Raspadori, il colpo di testa di Victor Osimhen regala il pari agli azzurri. Inutile, però, ai fini del passaggio del turno. Ecco, dunque, il tabellino completo di Napoli-Milan 1-1 del 'Maradona'.