Napoli-Milan 0-0, Giroud sbaglia un rigore: Meret bravo ad opporsi

Dopo una prima metà di primo tempo dominata dal Napoli, in una delle poche fiammate del Milan Rafael Leao riesce a conquistare un rigore, abbattuto in area da Mario Rui. Dal dischetto si presenta Olivier Giroud, che però a tu per tu con Alex Meret sbaglia, tiramdo male e facendosi parare il penalty dall'estremo difensore azzurro. Il match, quindi, rimane in parità.