L’ex vice di Galtier: “Maignan e Osimhen tra i migliori al mondo”

Le parole di Jorge Michel su Mike Maignan e Victor Osimhen

Su Maignan: "Con Maignan in porta abbiamo vinto la Ligue 1 nel 2021. Io e Galtier arrivammo nel 2019, lui era già titolare da un paio d’anni. Mi viene in mente la sua personalità. Non voleva mai perdere. Quando subiva gol in allenamento si arrabbiava a tal punto da sgridare tutti, dai difensori alle punte, anche se in ballo non c’era nulla. I ragazzi gli dicevano di stare tranquillo, ma lui niente, continuava. Ha sempre trasmesso sicurezza. È questa la sua migliore qualità. Quando c’è lui ti senti più tranquillo, in campo e fuori. In più, quando effettua parate come quella contro Di Lorenzo a San Siro, scoraggia gli avversari. Ricordo decine di parate simili, da mani nei capelli: ‘Ma come ha fatto?’, dicevano. In questo momento è il miglior portiere al mondo”.