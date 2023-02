Milan-Tottenham, Tomori nemmeno in panchina: il motivo | PM News

Tra poco meno di un'ora il Milan scenderà sul terreno di gioco di 'San Siro' dove affronterà, alle 21.00, il Tottenham. La gara sarà valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League, con lo stadio 'Meazza' che sarà pieno in ogni settore per assistere a questo incontro. Per quanto riguarda gli uomini che prenderanno parte alla partita, Fikayo Tomori non sarà a disposizione di Stefano Pioli nonostante abbia recuperato dal suo infortunio. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, per il difensore inglese si escludono problemi fisici, ma non verrà impiegato per evitare di correre eventuali rischi. Milan, botta per Theo Hernandez: proverà ad esserci con il Tottenham