Milan-Tottenham, Leao eletto MVP della partita dalla UEFA | News

Rafael Leao è stato premiato come 'uomo partita' del match vinto dal Milan a San Siro contro il Tottenham: ecco il suo post social

Non ha segnato, ma ha inciso tanto sulla partita di stasera tra Milan e Tottenham.Rafael Leao è stato nominato 'MVP' del match da parte della UEFA, il quale è stato premiato dopo il triplice fischio. La gara è stata portata a casa dai ragazzi di Stefano Pioli che hanno vinto per 1-0 grazie ad un gol di Brahim Diaz, ma la prestazione del portoghese è stata assolutamente positiva. Tante giocate, tante ripartenze e tanti ottimi spunti che hanno messo in difficoltà gli avversari. Bravo, Rafa! Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>