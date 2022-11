Milan-Tottenham, Conte senza un perno: Hojbjerg squalificato

Il Tottenham dovrà rinunciare a Pierre-Emile Hojbjerg: Antonio Conte sarà senza il suo perno nella prima sfida al Milan in Champions League

Il Tottenham sarà il prossimo avversario del Milan in Champions League. Una squadra che ha tanto talento e profondità, specialmente in attacco. La rosa a disposizione di Antonio Conte soffre un po' di più in difesa e a centrocampo.