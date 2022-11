Calciomercato Milan – Si cerca il bomber per il futuro: le ultime news

Il Milan ha subito un altro rallentamento stavolta contro la Cremonese. Ora manca solo la partita contro la Fiorentina prima della sosta per il Mondiale. Da quel momento in poi si penserà molto alle prossime sessioni di calciomercato. Manca quindi ormai poco: Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno fare del loro meglio per trovare i profili giusti da inserire nella rosa. Questa squadra ha bisogno di acquisti importanti. Inoltre, la dirigenza avrà a che fare con rinnovi pesanti e non di certo semplici da risolvere. Molto probabilmente se ne riparlerà nel periodo post Mondiale.