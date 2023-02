Milan-Tottenham, Son: “A Milano per riprenderci” | Champions League News

Heung-Min Son, attaccante degli 'Spurs', ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Milan-Tottenham, ottavi di Champions League

"Dobbiamo riprenderci perché abbiamo una gara tra poche ore. Non ho molta voglia di parlare ora perché sono deluso. Dobbiamo guardare avanti perché sappiamo dell’importanza della gara. I giocatori sognano di giocare in Champions League, ma nella fase ad eliminazione diretta se fai errori vieni subito punito. È una grande lezione per noi. Ora dobbiamo andare a Milano e riprenderci". Milan, fari puntati sul bomber che fa impazzire mezza Europa >>>