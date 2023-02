Milan-Tottenham 1-0 al 90′: l’andata è rossonera | Champions League News

Milan-Tottenham 1-0: il racconto del secondo tempo di 'San Siro'

Dopo che il primo tempo si era concluso 1-0 per il Milan, in virtù della rete di Brahim Díaz al 7', la ripresa si apre con un cartellino giallo per Cristian 'Cuti' Romero (Tottenham) al 48'. Intervento bruttissimo ai danni di Sandro Tonali, con il piede a martello, che avrebbe meritato un rosso diretto. Il V.A.R., però, ritiene di non dover far rettificare la decisione all'arbitro Sandro Schärer.