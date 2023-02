Milan-Tottenham 1-0: gol di Brahim Díaz | Champions League News

Milan in vantaggio subito, in apertura, a 'San Siro' contro il Tottenham in occasione della partita di andata degli ottavi di finale di Champions League! Percussione di Theo Hernández a sinistra: il francese vince di forza un contrasto con Cristian 'Cuti' Romero, arriva sul fondo e mette la sfera a centro area per l'accorrente Brahim Díaz. Fraser Forster, portiere degli 'Spurs', si oppone prima al cross di Theo, poi al tiro a botta sicura dell'andaluso. Sulla ribattuta, di testa, è ancora Brahim, però, a depositare il pallone in rete. Milan-Tottenham 1-0. Segui il LIVE della sfida tra i rossoneri e 'Spurs' >>>