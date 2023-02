Milan-Tottenham 1-0 al 45′: gol e difesa tosta | Champions League News

È terminato da pochi istanti il primo tempo di Milan-Tottenham , partita di andata degli ottavi di finale di Champions League in svolgimento a 'San Siro'. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco tra i rossoneri di Stefano Pioli e gli 'Spurs' di Antonio Conte .

La squadra inglese reagisce al 13' , quando su calcio di punizione battuto da Heung-Min Son dai 25 metri, è il difensore centrale Eric Dier ad incornare verso la porta rossonera. Para, sicuro, a terra Ciprian Tătărușanu . Al 25' è ancora pericoloso il Tottenham, con un colpo di testa di Harry Kane che, deviato all'ultimo in calcio d'angolo, crea qualche grattacapo dalle parti del portiere rumeno del Diavolo.

Un minuto più tardi è un ex obiettivo rossonero di mercato, Emerson Royal , a tentare il tiro dalla distanza, ma Tătărușanu blocca a terra - senza problemi - la conclusione debole e centrale. La partita è tutto sommato equilibrata: gli ospiti provano a fare gioco, alla ricerca della rete del pareggio, mentre il Milan si difende, bene. La squadra di Pioli è vispa, viva, ordinata e prova a pungere gli 'Spurs' con rapidi contropiede.

Il Milan si riaffaccia dalle parti di Forster al 39' con un'azione travolgente di Theo Hernández. Brucia in velocità Romero, entra dalla sinistra in area di rigore e soltanto un intervento di Dier impedisce un facile assist del francese per il suo connazionale Olivier Giroud. Al 43' ancora Milan, con un lampo - il primo della partita - di Rafael Leão che, dalla sinistra, tenta un tiro a giro da fuori area. Conclusione, però, nettamente imprecisa.