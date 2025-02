Archiviata la vittoria contro l’ Empoli, il Milan deve subito concentrarsi sulla prossima sfida cruciale: mercoledì 12 febbraio alle 21, i rossoneri saranno di scena in Olanda per l’andata del playoff di Champions League contro il Feyenoord , ex squadra di Santiago Gimenez . Un doppio confronto (ritorno il 18 alle 18:45) che può cambiare il destino della stagione rossonera, sia dal punto di vista sportivo che economico.

La qualificazione agli ottavi garantirebbe al club di via Aldo Rossi un premio di 11 milioni di euro, da aggiungere ai 61 già incassati nella prima fase della competizione. Un traguardo fondamentale non solo per il Milan, ma anche per il calcio italiano, che punta a portare quattro squadre tra le migliori 16 d’Europa: un’impresa mai riuscita da quando è stato introdotto il tabellone dopo la fase a gironi.