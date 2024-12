Milan-Stella Rossa, ancora in gol Leao: record per lui nel 2024

Ieri sera, il Milan ha vinto 2-1 contro la Stella Rossa e Rafael Leao ha sbloccato il match al minuto 42 . Il portoghese è stato nominato anche come uomo partita del match di ieri ed i rossoneri, adesso, sono a quota 12 punti in Champions League .

Come riportato dal portale di statistiche Opta, Leao ha realizzato 17 gol in tutte le competizioni nel 2024: il suo record in un singolo anno solare da quando gioca al Milan. Inoltre, tutte le reti sono tutte arrivate su azione e nessun giocatore di Serie A ha fatto meglio nel periodo (17 anche Ademola Lookman). LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca solo a Milanello: dirigenza (ancora) assente. E sull’esonero … >>>