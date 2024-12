Milan-Stella Rossa, Leao scelto dai tifosi come MVP della partita

Ieri sera, il Milan ha vinto 2-1 contro la Stella Rossa e Rafael Leao, autore del primo gol, è stato scelto dai tifosi come MVP del match.

(fonte acmilan.com) "Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro la Stella Rossa, imponendosi per 2-1 a San Siro ed il protagonista della serata è stato Rafael Leao, che ha brillato con un'ottima prestazione. Il suo gol al 42' ha aperto le marcature, mettendo in discesa la gara per i rossoneri.