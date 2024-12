Milan-Stella Rossa, le parole di Rafael Leao a 'Sky Sport'

"Oggi era una partita importante e anche il mister aveva detto nello spogliatoio che per andare sopra in classifica dovevamo vincere. Con i giocatori che abbiamo dovevamo fare meglio. Anche per i nostri tifosi. Abbiamo complicato la partita, ma abbiamo vinto. Con queste squadre qua se non dai il massimo loro prendono fiducia. Il gol che abbiamo preso è questione di un dettaglio. Alla fine abbiamo lottato e battagliato tutti insieme e abbiamo segnato il secondo gol. Cerco di aiutare i miei compagni e loro lo fanno con me. Siamo una squadra. Chi è entrato ha dato più energia. Questo è lo spirito. Theo Hernandez? Lui è un giocatore forte, lo ha dimostrato anche oggi, è stato concentrato mentalmente e sempre bene posizionato. Siamo molto amici, speriamo che faccia più gol e più assist. Grazie a tutti, alla squadra".