Milan-Stella Rossa, a San Siro Krunic affronterà il suo passato

Il Milan , domani, affronterà in Champions League la Stella Rossa e, tra le fila della squadra di Belgrado, c'è il bosniaco Rade Krunic , ex centrocampista rossonero.

Krunic arrivò al Milan dall'Empoli per 8 milioni di euro. Esordì in rossonero il 29 settembre 2019, nel match perso 1-3 contro la Fiorentina. Il bosniaco segnò il suo primo gol in rossonero il 22 ottobre 2020, in occasione del match vinto 1-3 in casa del Celtic durante la fase a gironi dell'Europa League 2020/2021. Nel marzo del 2021, Krunic segnò, contro il Verona su punizione, il suo primo gol in Serie A coi rossoneri.