Milan-Stella Rossa, Costacurta: “I rossoneri hanno sofferto troppo”

Ieri sera, il Milan ha vinto 2-1 contro la Stella Rossa ed Alessandro Costacurta , bandiera rossonera, ha commentato la prestazione della sua ex squadra. I rossoneri, adesso, sono a quota 12 punti in Champions League . Ecco le parole di Billy, nel post-partita del match, a Sky Sport.

"Credo che il Milan abbia sofferto troppo. Però alla fine della serata possiamo essere contenti del risultato ma non della prestazione. Mi spiace vedere che il Milan soffre così tanto, mi sembra che vadano un pochino troppo in difficoltà. Ora però nelle ultime due partite deve vincere per entrare tra le prime otto".