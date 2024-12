Milan, attento alla Stella Rossa: travolto 6-0 il Tekstilac

La Stella Rossa ha ottenuto una vittoria netta nell’ultimo turno del campionato serbo: ora testa al Milan per la gara di Champions League

La Stella Rossa ha ottenuto una vittoria netta nell’ultimo turno del campionato serbo, demolendo il Tekstilac Ozdaci con un clamoroso 6-0. Il grande protagonista del match è stato il trequartista Luka Ilic , che ha segnato ben 4 delle 6 reti della sua squadra. Gli altri due gol sono stati realizzati da Ndiaye e Katai , completando una performance dominatrice che ha lasciato poco spazio agli avversari. Ora la squadra serba si prepara per affrontare il Milan a San siro nel match di Champions League , in programma mercoledì 11 alle ore 21:00.

Con questo successo, la squadra di Belgrado consolida il suo primato in classifica, portandosi a +15 sul Partizan, ormai distanziato in modo significativo. Un risultato che evidenzia la forza della Stella Rossa in campionato, sempre più solida al comando.