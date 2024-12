Milan-Stella Rossa, arbitrerà Gil Manzano | Champions League News

Sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano , classe 1984, a dirigere Milan-Stella Rossa , partita della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 in programma dopodomani, mercoledì 11 dicembre , alle ore 21:00 , allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano .

Gil Manzano sarà coadiuvato dagli assistenti, suoi connazionali, Diego Barbero e Ángel Nevado. Spagnolo anche il quarto uomo del match tra i rossoneri di Paulo Fonseca e i serbi di Vladan Milojević, ovvero Francisco José Hernandez Maeso. Al V.A.R., per Milan-Stella Rossa, designato infine lo spagnolo Cesar Soto Grado, che sarà assistito nel suo compito dal tedesco Benjamin Brand.