Il Milan contro le squadre spagnole in Europa: numeri e statistiche

Vediamo com'è andato il Milan, nel corso della sua storia, nei match ufficiali in Europa contro le squadre spagnole. Domani c'è il Real Madrid

Nella sua storia, il Milan - che domani sera alle 21 affronterà al Santiago Bernabeu il Real Madrid in Champions League - ha affrontato ben 11 squadre spagnole in tutte le competizioni continentali per club. Fino ad ora i rossoneri, contro le squadre provenienti dalla Spagna, hanno collezionato 19 vittorie, 14 pareggi e 26 sconfitte.