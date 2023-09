Milan, speciale font per celebrare la Champions League 2002-2003

Le maglie del Milan, in Champions League, avranno un font speciale per nomi e numeri dei giocatori in omaggio alla vittoria di 21 anni fa

(fonte: acmilan.com) "Per celebrare il 20° anniversario della vittoria della Champions League 2002/03, AC Milan è lieto di presentare un nuovo speciale font che in questa stagione accompagnerà la squadra di Stefano Pioli in tutte le notti europee del Club.